Центризбирком принес соболезнования главе Севастополя

Ракетная атака на Севастополь, случившаяся накануне, вызвала 24 июня реакцию со стороны Центризбиркома. Комиссия обвинила в случившемся Соединенные Штаты Америки и выразила соболезнования городской администрации, а также главе регионального избиркома.

"Справедливое возмездие за гибель ни в чем не повинных людей, и самое ужасное – детей, неминуемо и неотвратимо настигнет всех, кто причастен к этому бесчеловечному преступлению", - говорится в обращении.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела американскими ракетами погибло не менее пяти, а пострадало более ста человек. Понедельник 24 июня объявлен в крымском городе днем траура.

Фото: ЗАКС.Ру