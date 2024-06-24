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Центризбирком принес соболезнования главе Севастополя

фото ЗакС политика Центризбирком принес соболезнования главе Севастополя

Ракетная атака на Севастополь, случившаяся накануне, вызвала 24 июня реакцию со стороны Центризбиркома. Комиссия обвинила в случившемся Соединенные Штаты Америки и выразила соболезнования городской администрации, а также главе регионального избиркома.

"Справедливое  возмездие за гибель ни в чем не повинных людей, и самое ужасное – детей, неминуемо и неотвратимо настигнет всех, кто причастен к этому бесчеловечному преступлению", - говорится в обращении.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела американскими ракетами погибло не менее пяти, а пострадало более ста человек. Понедельник 24 июня объявлен в крымском городе днем траура.

Фото: ЗАКС.Ру


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