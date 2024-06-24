Обман обеспеченных посетителей петербургских баров привел к уголовному делу

В Петербурге возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) из-за обмана состоятельных мужчин, которых зазывали в увеселительные заведения. Об этом 24 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники представлялись молодыми женщинами, приглашая потенциальных спутников в бары. Последние контролировались участниками криминальной схемы, в которую было вовлечено более 60 человек.

Потерпевшие, общаясь с девушками, оставляли в заведениях общепита десятки тысяч рублей. В некоторые дни мошенникам удавалось найти более двадцати таких клиентов. Преступления совершались в Василеостровском и Адмиралтейском районах.

Фото: ЗАКС.Ру