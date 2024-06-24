В Смольном не прислушались к просьбам перестать косить газоны в жару

Петербургские активисты получили ответ от комитета по благоустройству. Чиновников ранее попросили воздержаться от покоса травы в жаркий период. Ответ, полученный движением "Живой город", авторов обращения не устроил.

"Требования о запрете косьбы газонов в связи с погодными условиями (превышением среднесуточной температуры воздуха и почвы средних годовых показателей) нормативными правовыми актами не установлены", - привели активисты цитату из документа.

Из позиции комитета градозащитники сделали вывод, что город будет все сильнее походить на пустыню. На это им также указывает прогноз погоды на ближайшую неделю. В публикации звучит сочувствие к тем, у кого нет возможности летом отправиться за город.

Фото: ЗАКС.Ру