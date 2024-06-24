Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина подала новый иск об отмене платных парковок

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной к комитету Смольного по транспорту об отмене платных парковок в Василеостровском районе. Материалы поступили в суд 18 июня. Дата заседания пока не назначена.

"Новый коллективный иск василеостровцев против платных парковок поступил в городской суд Санкт-Петербурга. Данный шаг стал ответной реакцией на появление в мае нового Распоряжения комитета по транспорту. Очередное Распоряжение по сути полностью дублирует предыдущее, которое в данный момент оспаривается в суде", - сообщили в Telegram-канале "Парковка в Василеостровском районе".

Это уже второй иск от жителей Василеостровского района, которые добиваются отмены зон платной парковки. Первый был подан еще в январе 2024 года. Вавилина выступает против зон платной парковки в муниципалитете с момента их появления. Например, она напрямую обращалась к губернатору с просьбой исключить округ из программы.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру