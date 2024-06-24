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Новости 15:46

Московский суд изъял у Ходорковского* и Лебедева 1,4 млрд рублей

фото ЗакС политика Московский суд изъял у Ходорковского* и Лебедева 1,4 млрд рублей

Мещанский районный суд Москвы изъял у Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева 1,4 млрд рублей за непогашенный ущерб от налоговых преступлений, об этом 24 июня пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Суд решил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства денег.

Следствием ранее было установлено, что деньги на счету банка "Траст" принадлежат Ходорковскому* и Лебедеву. Генпрокуратура потребовала обратить их в доход государства.

Уточняется, что в суде ни Ходорковского*, ни Лебедева, ни их представителей не было. Юристы Федеральной службы судебных приставов и банка "Траст" не возражали против решения суда.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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