Из-за "Алых парусов" движение по Троицкому мосту ограничат до 30 июня

Движение по Троицкому мосту в Петербурге будет несколько дней ограничено из-за репетиции и проведения "Алых парусов", об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

Троицкий мост будет полностью закрыт для автомобилистов и пешеходов с 22:50 до 07:40 24, 25 и 26 июня. Также мост будет открыт с 19:50 до 20:30 27 июня и ночью 28 июня с 03:00 до 07:40.

Самые длительные ограничения будут введены в сам день проведения "Алых парусов". В полдень 28 июня снова введут ограничения на проезд по Троицкому мосту, а снимут их только в 01:40 30 июня.

Напомним, что также в "Алые паруса" изменится движение общественного транспорта и движение от Каменноостровского проспекта до Дворцовой набережной.

Фото: ЗАКС.Ру