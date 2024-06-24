Рестораны в центре Петербурга закроют для посетителей в период проведения "Алых парусов"

Петербургские кафе и рестораны начали получать уведомления от администраций Центрального и Адмиралтейского районов об ограничении доступа к заведениям во время "Алых парусов", об этом 24 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на предпринимателей.

Как сообщили в администрациях, в зоне ограничений будет прекращен доступ к местам общественного питания с 16:00 28 июня до 06:00 29 июня. Зона перекрытия указана при этом не была.

Уточняется, что для пешеходов и транспорта с 16:00 28 июня закроется доступ к набережным Невы и Мойки до Гороховой улицы. Также будут перекрыты Английская набережная до Замятина переулка и до улицы Труда.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле заявили, что схему перекрытий не публикуют в целях безопасности, однако уточнили, что зона стала больше. Кроме того, доступ будет ограничен не только в заведения общепита, но и в любые места торговли и услуг.

Напомним, что движение по Троицкому мосту в Петербурге будет несколько дней ограничено из-за репетиции и проведения "Алых парусов".

Фото: ЗАКС.Ру