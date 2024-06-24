Петербуржец получил 15 лет колонии за поджог военкомата и попытку наркосбыта

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор Александру Новогренко* по статьям о террористическом акте (ч.1 ст.205 УК РФ) и попытке наркосбыта (ч.3 ст.30 – п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ), об этом 24 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, петербуржец получил предложение о поджоге военкомата за 100 тысяч рублей в интернете. Мужчина согласился и начал подготовку к поджогу.

Сначала обвиняемый хотел поджечь военкомат на Крупской улице 25 сентября 2023 года, однако там был наряд Росгвардии, поэтому он вернулся через два дня. Затем он все-таки совершил задуманное и поджег входную дверь, а происходящее заснял на телефон.

Этот же заказчик также дал задание расфасовать наркотики на несколько частей, которые Новогренко* должен был забрать во Всеволожском районе Ленинградской области. После расфасовки он их спрятал по разным местам, однако потом был задержан полицией.

В суде мужчина признал, что случившееся совершил он, однако отметил, что наличие террористической цели у него не было.

Суд признал Александра Новогренко* виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

*Росфинмониторинг внес Александра Новогренко в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру