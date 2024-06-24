В Ленинградской федерации профсоюзов заявили о несогласии с иском Генпрокуратуры

Ленинградская федерация профсоюзов не согласилась с исковыми требованиями Генпрокуратуры изъять комплекс зданий Николаевского дворца в Петербурге, об этом 24 июня сообщили на сайте организации.

Как отметили в федерации профсоюзов, дворец был передан для нужд профессионального движения еще в 1917 году декретом Совета народных комиссаров.

Кроме этого, также в ЛФП заявили, что на реставрацию здания организация тратила свои деньги и ежегодно на содержание дворца тратит 100 млн рублей.

Напомним, что Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) собирается отстаивать права на комплекс зданий на площади Труда в суде.

Фото: ЗАКС.Ру