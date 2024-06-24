Из-за Петербургского юридического форума в городе введут очередные ограничения для транспорта

В Петербурге напомнили об еще одних очередных ограничениях движения в центре, об этом 24 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ограничения будут введены с 25 июня по 2 июля. Во вторник, 25 июля, движение перекроют на Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади с 06:00 до 23:59 из-за съемок фильма.

Со среды до пятницы, с 26 по 28 июня, в городе пройдет Петербургский международный юридический форум. Из-за него проезжую часть сузят на Вознесенском и Владимирском проспектах, на улице Марата, на Михайловской, Стремянной, Малой Морской, Почтамтской, Гончарной и Галерной улицах, на набережной Мойки и Крюкова, в переулке Антоненко, Никольском переулке, Исаакиевской площади и на Малом проспекте В.О.

Также напомним, что в период проведения Петербургского юридического форума введен запрет на катание на электросамокатах в центре города.

Фото: ЗАКС.Ру