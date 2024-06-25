Ограждение Поцелуева моста восстановили после майской трагедии с автобусом

Специалисты СПб ГКУ "Мостотрест" завершили ремонт ограждения Поцелуева моста, которое было повреждено в результате трагедии с автобусом в мае, об этом 25 июня сообщили в пресс-службе предприятия.

Все попавшие в воду части достали и из них восстановили ограждение. Как уточнили в предприятии, некоторые части разлетелись и не подлежат восстановлению.

Кроме того, как отметили в "Мостотресте", звенья имеют историческую ценность. Упавшую в воду часть перил изготовили больше ста лет назад на заводе в Мариуполе.

Напомним, что инцидент с падением автобуса с Поцелуева моста произошел 10 мая, погибли семь человек. Водитель автобуса сейчас находится в СИЗО.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Мостотрест"