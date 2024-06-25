"Яблоко" не будет выдвигать Сергея Трошина на выборы

Петербургское бюро партии "Яблоко" вечером 24 июня приняло решение не выдвигать кандидатуру депутата МО "Литейный округ" Сергея Трошина на муниципальные выборы, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Причиной стало "грубое нарушение партийной дисциплины", а именно несогласованная подпись "яблочника" за выдвижение кандидатки Людмилы Васильевой на губернаторский пост.

Трошин подписался за Васильеву 20 июня. В партии уверены, что их однопартиец должен был согласовать свои действия с региональным отделением, чего сделано не было.

— [Должен] согласовать с руководящим органом, то есть бюро, а он даже не уведомил. Мы из новостей узнали. Человек ассоциируется с партией, избран от партии и так относится…— рассказал ЗАКС.Ру собеседник из партии.

Сам Трошин в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру от комментариев воздержался.

С 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципалитетах, а также довыборы в ЗакС по 18-му округу. На губернаторских выборах кандидата от "Яблока", вероятней всего, не будет. Ранее в партии неоднократно говорили о невозможности пройти "муниципальный фильтр".

Это не первый случай, когда "Яблоко" фильтрует списки своих кандидатов перед выборами. Нередко это сопровождается принятием спорных решений.

Константин Леньков, фото: Петербургское "Яблоко"