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Муниципал 11:54

"Яблоко" не будет выдвигать Сергея Трошина на выборы

фото ЗакС политика "Яблоко" не будет выдвигать Сергея Трошина на выборы

Петербургское бюро партии "Яблоко" вечером 24 июня приняло решение не выдвигать кандидатуру депутата МО "Литейный округ" Сергея Трошина на муниципальные выборы, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Причиной стало "грубое нарушение партийной дисциплины", а именно несогласованная подпись "яблочника" за выдвижение кандидатки Людмилы Васильевой на губернаторский пост.

Трошин подписался за Васильеву 20 июня. В партии уверены, что их однопартиец должен был согласовать свои действия с региональным отделением, чего сделано не было.

— [Должен] согласовать с руководящим органом,  то есть бюро, а он даже не уведомил. Мы из новостей узнали. Человек ассоциируется с партией, избран от партии и так относится…— рассказал ЗАКС.Ру собеседник из партии.

Сам Трошин в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру от комментариев воздержался.

С 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципалитетах, а также довыборы в ЗакС по 18-му округу. На губернаторских выборах кандидата от "Яблока", вероятней всего, не будет. Ранее в партии неоднократно говорили о невозможности пройти "муниципальный фильтр".

Это не первый случай, когда "Яблоко" фильтрует списки своих кандидатов перед выборами. Нередко это сопровождается принятием спорных решений.

Константин Леньков, фото: Петербургское "Яблоко"


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