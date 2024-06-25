В Петербурге не будут разводить мосты в "Алые паруса", кроме Троицкого и Дворцового

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовал расписание разводки мостов в период проведения "Алых парусов", об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось о графике разводки Троицкого моста. Помимо этих изменений, сменится график у Дворцового моста. Его разведут первый раз в 21:00 27 июня до 02:50 28 июня. При этом остальные мосты будут разводиться по привычному графику.

В сами "Алые паруса" Дворцовый мост будет открыт с 23:20 до 02:00. Остальные мосты разводить не будут в этот период вообще.

Напомним, что в субботу, 28 июня, в Петербурге пройдет ежегодный праздник выпускников "Алые паруса".

Фото: ЗАКС.Ру