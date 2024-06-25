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Новости 13:18

ЗакС рассмотрит проект о лишении депутатов-иноагентов пенсий и выплат за выслугу лет

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит проект о лишении депутатов-иноагентов пенсий и выплат за выслугу лет

На рассмотрение Заксобрания Петербурга поступил проект о лишении региональных депутатов со статусом иностранного агента пенсий, выплат и доплат за выслугу лет. Авторами инициативы выступили глава комитета ЗакСа по законодательству Всеволод Беликов и глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга". Его разработка связана с принятыми ранее поправками о запрете иноагентам участвовать в выборах. Депутаты с подобным статусом могут досрочно лишаться полномочий в случае, если не избавятся от него за 180 дней.

Разработанный проект вносит дополнительное основание для отказа в пенсиях за выслугу лет либо ежемесячных доплат к ним для уволенных лиц, до того замещавших государственные должности Петербурга. "Такими основаниями является приобретение депутатом законодательного органа субъекта Российской Федерации статуса иностранного агента", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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