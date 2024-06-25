Московский суд вынес приговор бизнесмену Орынчуку по делу о хищении 70 млн рублей

Тверской районный суд Москвы вынес приговор экс-владельцу строительной компании "Петербургский Ренессанс" Ивану Орынчуку, об этом 25 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Орынчук проходит по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствием было установлено, что он причастен к хищению около 70 млн рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля.

Бизнесмен свою вину ранее частично признал и часть ущерба погасил. Также по делу проходит его сестра, однако она вину признавать не стала.

Суд признал Ивана Орынчука виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима. Также суд зачет ему время, проведенное в СИЗО, из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии.

Напомним, что по делу о хищении Ивана Орынчука арестовали еще в 2022 году. В России у него было несколько строительных компаний, одна из которых "Петербургский Ренессанс". В ноябре 2022 года стало известно, что Орынчук связан со строительными работами в Мариуполе.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга