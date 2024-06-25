В Петергофе демонтируют незаконный шлагбаум

С Леонтьевской улицы в Петергофе исчезнет шлагбаум, установленный в нарушение законодательства, сообщает 25 июня издание "Канонер". Об этом журналистам рассказал замглавы комитета имущественных отношений Кирилл Федоров.

Объект препятствует свободному въезду на территорию коттеджного поселка. Жилье здесь построили в конце 2000-х годов. Улица стала городской собственностью десятилетием спустя.

Самовольно размещенным имуществом чиновники сочли шлагбаум в марте. Пока он находится на прежнем месте. Точных сроков демонтажа объекта в КИО не назвали.

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