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Новости 16:40

В Петергофе демонтируют незаконный шлагбаум

фото ЗакС политика В Петергофе демонтируют незаконный шлагбаум

С Леонтьевской улицы в Петергофе исчезнет шлагбаум, установленный в нарушение законодательства, сообщает 25 июня издание "Канонер". Об этом журналистам рассказал замглавы комитета имущественных отношений Кирилл Федоров.

Объект препятствует свободному въезду на территорию коттеджного поселка. Жилье здесь построили в конце 2000-х годов. Улица стала городской собственностью десятилетием спустя.

Самовольно размещенным имуществом чиновники сочли шлагбаум в марте. Пока он находится на прежнем месте. Точных сроков демонтажа объекта в КИО не назвали.

фото: pixabay


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