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Новости 18:40

Развязку на Краснопутиловской улице построят раньше, чем планировали

фото ЗакС политика Развязку на Краснопутиловской улице построят раньше, чем планировали

В Петербурге уточнили сроки проектирования развязки над железнодорожными путями на Краснопутиловской улице. Оно начнется до конца этого года, о чем депутат ЗакСа Марина Шишкина узнала от комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Фракция справедливороссов привлекала внимание к проблеме загруженного участка дороги в течение нескольких лет.

Чиновники планируют найти дополнительное финансирование для будущего виадука в течение следующего года. Ранее сроки реализации проекта были отодвинуты на 2029-2038 годы.

В своем Telegram-канале Шишкина 25 июня пообещала проследить за проектированием, финансированием и строительством объекта, призванного облегчить транспортную ситуацию на юге города.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна




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