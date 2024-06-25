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Новости 19:05

Бастрыкин велел завести дела из-за наездов электросамокатов на петербургских детей

фото ЗакС политика Бастрыкин велел завести дела из-за наездов электросамокатов на петербургских детей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание подчиненным в Петербурге возбудить уголовные дела в связи с двумя случаями наезда электросамокатчиков на маленьких петербуржцев. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба СК. Глава ведомства ссылается на информацию, появившуюся в медиа.

В первом случае управлявший средством индивидуальной мобильности врезался в пятилетнего мальчика, которому из-за этого потребовалась помощь врачей. Во втором случае был сбит прогуливавшийся семилетний мальчик. Авария привела к закрытой черепно-мозговой травме и сотрясению мозга, диагностированному у ребенка. Коллеги Бастрыкина из региона получили распоряжение доложить об открытии двух уголовных дел.

Ранее в СМИ появились результаты опроса, согласно которым 27% петербуржцев желали бы полного запрета езды на электросамокатах.

фото: пресс-служба СК


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