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Новости 19:27

Архивную улицу в Петербурге застроит Setl Group

фото ЗакС политика Архивную улицу в Петербурге застроит Setl Group

Петербургское правительство поддержало предоставление застройщику "Сэтл Октябрьская" участка Архивной улицы в Невском районе. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Смольного. Магистраль длиной чуть менее 800 метром служит продолжением улицы Антонова-Овсеенко на запад.

"Мы закрепили одновременный ввод жилья с социальными и дорожными объектами. Инвесторы выполняют это условие", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Обладатели нового жилья на улице, соединяющей Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную, получат поликлинику и детский сад в шаговой доступности.

фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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