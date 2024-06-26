Депутаты приняли закон о введении штрафов за неуплату курортного сбора в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга 26 июня приняло в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за неуплату курортного сбора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Туристов-нарушителей собираются штрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей. Документ отправлен на подписание губернатору. Закон должен вступить в силу в начале июля.

За нарушения при сборе туристического "налога" ответственность также предусмотрена и для предпринимателей, работающих в гостиничной сфере. Дороже всего для юрлиц может обойтись несвоевременное перечисление сбора в бюджет Петербурга - за это могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Напомним, курортный сбор начали взимать в Петербурге с апреля 2024 года. За каждые сутки, проведенные в отеле или гостинице гости Северной столицы с иногородней пропиской должны заплатить по 100 рублей. Ранее в Минэкономразвития предложили наделить регионы правом самостоятельно устанавливать курортный сбор.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру