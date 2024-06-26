Заксобрание приняло закон об исполнении бюджета Петербурга за 2023 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 26 июня в третьем, окончательном чтении утвердили закон об исполнении бюджета за 2023 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Парламент утвердил доходы города в 2023 году в размере 1,14 трлн рублей. Расходы составили 1,17 трлн рублей, а дефицит - 26,3 млрд рублей.

Напомним, рассматривать законопроект начали на прошлой неделе. Проект представлял в парламенте вице-губернатор Алексей Корабельников. Некоторых депутатов интересовало, сколько городские власти потратили на восстановление Мариуполя, однако чиновник пояснил, что эти данные открыты не для всех. Ограниченный доступ ввели для того, чтобы иностранные спецслужбы не получили доступ к чувствительной информации, пояснил тогда чиновник.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру