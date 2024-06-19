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Новости 11:03

ЗакС начал рассматривать законопроект об исполнении бюджета за 2023 год

фото ЗакС политика ЗакС начал рассматривать законопроект об исполнении бюджета за 2023 год

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 июня приступило к рассмотрению законопроекта об исполнении бюджета города за 2023 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представлял в парламенте вице-губернатор Алексей Корабельников. Проект закона был принят депутатами в первом чтении. 

По итогам 2023 года доходы города составили 1,14 трлн рублей, что на 4,7% больше запланированной суммы. Расходы составили 1,17 трлн рублей. Поступления в 2023 году несколько меньше, чем годом ранее - тогда в городской бюджет пришло 1,16 трлн рублей. Согласно тексту законопроекта, негативная динамика связана с уменьшением налоговых доходов. 

Вопросы депутатов были связаны с раскрытием данных о расходах городского бюджета на траты, связанные со строительством в Мариуполе. Депутаты не могут в обычном порядке ознакомиться с этими статьями расходов. Вице-губернатор Корабльеников пояснил, что это делается в целях безопасности, чтобы не привлекать внимание к объектам, которые возводят петербургские строители. 

О том, как парламент рассматривал законопроект об исполнении бюджета за 2022 год - в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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