ЗакС начал рассматривать законопроект об исполнении бюджета за 2023 год

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 июня приступило к рассмотрению законопроекта об исполнении бюджета города за 2023 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представлял в парламенте вице-губернатор Алексей Корабельников. Проект закона был принят депутатами в первом чтении.

По итогам 2023 года доходы города составили 1,14 трлн рублей, что на 4,7% больше запланированной суммы. Расходы составили 1,17 трлн рублей. Поступления в 2023 году несколько меньше, чем годом ранее - тогда в городской бюджет пришло 1,16 трлн рублей. Согласно тексту законопроекта, негативная динамика связана с уменьшением налоговых доходов.

Вопросы депутатов были связаны с раскрытием данных о расходах городского бюджета на траты, связанные со строительством в Мариуполе. Депутаты не могут в обычном порядке ознакомиться с этими статьями расходов. Вице-губернатор Корабльеников пояснил, что это делается в целях безопасности, чтобы не привлекать внимание к объектам, которые возводят петербургские строители.

О том, как парламент рассматривал законопроект об исполнении бюджета за 2022 год - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру