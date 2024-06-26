В Петербурге уничтожили продукцию, способную содержать ботулотоксин

Потенциальный источник ботулизма, массовое заражение которым наблюдается в последние дни в регионах, уничтожили в Петербурге. Об этом 26 июня пишет "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника регионального управления Роспотребнадзора Игоря Ивуленка.

Речь идет о продукции подмосковного ООО "Савон-К". В городе изъято из продажи и уничтожено около шести тонн изготовленного компанией продовольствия, в котором мог содержаться ботулотоксин.

На сегодняшний день известно об одном случае ботулизма, выявленном в городе за последнее время. Инфекцию привез мужчина из Московской области. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему помогают специалисты Боткинской больницы.

По стране отравились сотни людей, заказавших готовые блюда, в том числе с фасолью в составе. В Москве расследуется уголовное дело об оказании небезопасных услуг населению (ст. 238 УК).

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