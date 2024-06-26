Суд Москвы оштрафовал экс-протодиакона РПЦ Андрея Кураева* по иноагентской статье

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности сразу двух иностранных агентов, об этом 26 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В суде рассматривались протоколы в отношении бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева* и правозащитника Льва Пономарева**. Они оба проходили по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Суд назначил им обоим штрафы по 30 тысяч рублей каждому.

Напомним, что другой районный суд Москвы вынес решение в отношении гендиректора издания "Полит.ру" Дмитрия Ицковича по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

*Минюст внес Андрея Кураева в список иностранных агентов

**Минюст внес Льва Пономарева в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру