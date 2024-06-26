В петербургских МФЦ оформили 2,5 тысячи штампов о гражданстве ребенка с 18 июня

В МФЦ Петербурга обработали более 2,5 тысячи заявлений на проставление штампа о гражданстве в свидетельстве о рождения ребенка, об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент такую услугу оказывают с 18 июня в 63 МФЦ города. Ранее желающим поставить штамп нужно было обращаться в отделение МВД.

В комитете по информатизации и связи напомнили, что МФЦ работают с 09:30 до 21:00 во всех районах Петербурга. Документы нужно подавать в центр услуг по месту жительства.

Чтобы оформить штамп, с собой в МФЦ нужно принести оригиналы паспортов обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка, при необходимости свидетельство об усыновлении, согласие на обработку данных заявителя и, при необходимости, второго родителя.

Напомним, что ранее о том, что у жителей Петербурга появится такая возможность, рассказала глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Надежда Тихонова.

Фото: пресс-служба МФЦ