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Новости 14:55

В Петербурге можно будет поставить штамп о гражданстве ребенка в МФЦ

фото ЗакС политика В Петербурге можно будет поставить штамп о гражданстве ребенка в МФЦ

Документы на проставление штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка можно будет поставить в МФЦ, об этом 17 июня сообщила глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Надежда Тихонова в своем Telegram-канале.

Тихонова опубликовала письмо ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в котором об этом говорится. Ранее такую процедуру можно было выполнить только в отделениях по вопросам миграции, из-за чего там появлялись толпы.

Теперь петербургские правоохранители и МФЦ заключили соглашение о взаимодействии по этому вопросу. На данный момент такой услуги еще нет, но она может появиться в ближайшие дни.

Уточняется, что актуальную информацию можно узнать на "Госуслугах". 

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга


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