КПРФ определилась с кандидатами на муниципальных выборах

В Петербурге КПРФ выдвинет более 400 кандидатов на предстоящих муниципальных выборах, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии 26 июня. Посвященная этому вопросу конференция завершилась далеко за полночь, говорится в сообщении.

"Для городского отделения партии это была одна из самых длительных конференций в новейшей истории. Начав работу в 18:00, делегаты разошлись только в 4:00 следующего дня", — уведомили в партии.

Всего КПРФ намерена выставить кандидатов в 88 муниципалитетах Петербурга. Это будут как члены партии, так и ее сторонники. "В списках много молодежи, представители инициативных групп, районные активисты, члены профсоюзных структур", — отметили коммунисты и добавили, что планируют опубликовать списки позже.

К утру 26 июня количество выдвиженцев на выборах приблизилось к полусотне. Среди них оказались, в том числе, действующие муниципальные депутаты.

Андрей Казарлыга, фото: КПРФ Ленинград / Telegram