Депутаты "Малой Охты" и МО № 78 выдвинулись на выборы

Количество желающих принять участие в муниципальных выборах в Петербурге приблизилось к полусотне, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин. По состоянию на утро 26 июня документы о выдвижении подали 45 человек, только пятеро из которых были выдвинуты избирательными объединениями.

"Наибольшее количество документов о выдвижении в депутаты муниципальных советов подано в МО "Смольнинское", МО "Литейный округ" и МО "Малая Охта", — отметил Мейксин в своем Telegram-канале.

Согласно ГАС "Выборы", документы о выдвижении в "Малой Охте" подали домохозяйка Мария Власова и действующий муниципальный депутат Павел Журавлев. Последний объявлял в апреле о наборе желающих выдвигаться кандидатами по округу. "Единственное условие — у вас должны быть демократические взгляды", — уточнял он.

Вновь участвовать в выборах намерены действующие депутаты МО № 78 Лидия Широкова и Людмила Голубева. Первая из них занимает пост замглавы муниципального образования. В совет она избиралась с первого его созыва, Голубева также регулярно избиралась, но уже с третьего созыва.

В поселок Серово подал документы Игорь Рыженко, который присутствует в местном совете с 2009 года. В 2016 году он пытался избраться в Заксобрание от КПРФ, однако места в городском парламенте не получил.

Остаться в муниципальном совете Петергофа пожелал действующий депутат Михаил Тихонов. Кроме него, документы подал Константин Матюшенко, который уже пытался избраться в Петергофе в 2019 году. Получить мандат ему тогда не удалось.

Аналогичным образом стать кандидатом в "Большой Охте" пожелал Василий Здоровецкий, который также безуспешно баллотировался в муниципалитете на прошлых выборах. Пытавшийся избраться в МО "Смольнинское" в 2019 году Виталий Гапон вновь подал документы в том же муниципалитете.

Имя Гапона можно встретить на сайте праймериз "Единой России". Участие в процедуре прошло для него неудачно — так же, как и для Екатерины Шапиро, баллотирующейся в МО "Сампсониевское".

В Парголово подала документы представитель главы администрации Выборгского района Петербурга по делам молодежи Екатерина Авдеева.

В МО "Морской" подала документы глава отдела ООО "Нетология" Валерия Березова, в МО "Сергиевское" — учительница начальных классов в школе № 120 Елена Толстых. Стать кандидатом в МО "Пороховые" захотели директор ООО "Риксет" Константин Лапотко и глава направления в ООО "Газпром РСИ" Антон Плотников. В Красном Селе подала документы самозанятая Ирина Беленькая, в Сестрорецке — индивидуальный предприниматель Андрей Романов. Попытать удачи в МО "Южно-Приморский" решил бизнес-аналитик Роман Федоров, в МО "Балканский" — пенсионер Евгений Рушанский. В том же округе подал документы завотделением Александровской больницы Дмитрий Стрелков, а инструктор-методист по лечебной физкультуре Светлана Иванова решила баллотироваться в МО "Комендантский аэродром".

Кроме того, в МО "Смольнинское" подали документы директор департамента строительства ООО "ЕСЗ-Сервис" Андрей Абдуллаев и гендиректор ООО "Зет Сервис" Александр Зайцев. Второй выдвигается от Партии социальной защиты, также он подал документы в МО "Лиговка-Ямская".

В МО "Волковское" баллотируется студент колледж автоматизации производства Кирилл Фарафонов. Также 26 июня о намерении участвовать в выборах в этом округе сообщил пресс-секретарь регионального отделения КПРФ Александр Рогожкин. Документы он еще не подал, участвовать в электоральной процедуре будет в качестве кандидата от партии.

Наконец, в МО "Дачное" подал документы глава регионального отделения "Общества.Будущее" Савва Федосеев. Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров баллотируется во "Владимирском округе". Ранее первый из них выдвинулся в "Литейном округе", а второй — в "Смольнинском".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру