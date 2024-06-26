Журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул из Петербурга

Журналистка Кобра Хассани прилетела из Петербурга в Кабул после длительного нахождения в российском СИЗО, об этом 26 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова представителя афганской диаспоры в Северной столице Бахтияра Голь Мохаммада Наби.

По словам Наби, девушку в аэропорту встретил отец, ее жизни ничего не угрожает. По его словам, сейчас для нее на родине никакой опасности нет. Если она захочет вернуться в Россию, то ей сделают официальное приглашение.

Напомним, что ранее Красносельский районный суд отменил решение депортировать журналистку на родину. Девушка могла сама решать, куда дальше держать свой путь.

Фото: Анна Мотовилова / MR7