ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:40

Комитет по делам ЗАГС нашел поставщика комплектов для новорожденных за 270 млн рублей

фото ЗакС политика Комитет по делам ЗАГС нашел поставщика комплектов для новорожденных за 270 млн рублей

Комитет по делам записи актов гражданского состояния заключил контракт на поставку подарочных наборов для новорожденных, следует из информации на сайте госзакупок. В роли поставщика выступит ООО "ДМ" — юридическое лицо магазинов "Детский мир".

Закупка проводилась у единственного поставщика, контракт заключили 21 июня. На сайте госзакупок информация появилась в среду, 26 июня.

Всего в Смольном потратят на детские наборы почти 270,6 млн рублей, при этом поставки будут проходить в четыре этапа. К началу августа поставщик должен будет предоставить 3,6 тысячи наборов, еще столько же город получит к началу сентября. Еще 3 839 комплектов поступят до конца того же месяца, а семь тысяч комплектов разом — до конца декабря.

Стоимость одного подарочного комплекта будет составлять 15 тысяч рублей, состоять он будет из 12 предметов, упакованных в коробку с логотипом. В числе подарков предусмотрена видеоняня с колыбельными мелодиями и датчиками температуры, увлажнитель воздуха, а также ночник с мягким корпусом в виде облака, панды или утки. В комплект будут входить развивающие игрушки в виде зайцев, в памяти которых записаны 30 детских песен и 25 сказок, развивающие погремушки с пищалками и наборы разноцветных игрушек с прорезывателями для зубов.

В каждый набор также положат по мягкой книжке-пищалке для ванны, способствующей развитию ребенка. Каждая будет состоять из нескольких непромокаемых страниц с изображениями животных или морских обитателей. Также в комплекты положат по одному музыкальному коврику с пианино. Предполагается, что ребенок будет развиваться в процессе игры с ним.

Смольный начнет предоставлять подарочные наборы при рождении ребенка с 1 августа, соответствующий закон подписал в апреле губернатор Александр Беглов. Вручать их планируют при регистрации в органах ЗАГС, для получения подарков хотя бы один из родителей должен быть зарегистрирован в Петербурге.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама