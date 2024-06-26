В происшествии с поездом в Республике Коми пострадали около 70 пассажиров

Из-за схода вагонов поезда из Воркуты в Новороссийск в Республике Коми пострадали около 70 человек, трое в тяжелом состоянии, об этом 26 июня пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В пресс-службе РЖД рассказали, что всего в поезде было 232 человека. Там отметили, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Помимо главы Республики Коми Владимира Уйбы, на место выехал заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Никита Мошковский. Ситуация находится на контроле у ведомства.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст.263 УК РФ).

Фото: скриншот видео пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры