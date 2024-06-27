В результате схода с рельс поезда в Коми погибло двое человек

Глава республики Коми Владимир Уйба представил обновленные данные о дорожно-транспортном происшествии, при котором с рельс сошли вагоны пассажирского поезда Воркута - Новороссийск. От последствий аварии погибло двое человек, семьям которым чиновник выразил соболезнования и готовность помочь.

Госпитализация, как пишет Уйба 27 июня в своем Telegram-канале, потребовалась 10 гражданам, в результате оставшимся на территории республики. Большая же чась пассажиров (182 человека) уже перевезена в пункты назначения.

Ранее пресс-служба РЖД объявила, что выплатит госпитализированным по миллиону рублей, а всем остальным пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Семьи погибших дополнительно получат по 2 млн рублей.

По предварительной версии, причиной происшествия стал размыв железнодорожного полотна вследствие паводка.

Фото: ЗАКС.Ру