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Новости 13:10

Евгений Ененков первым подал документы на довыборы в ЗакС

фото ЗакС политика Евгений Ененков первым подал документы на довыборы в ЗакС

Муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков 27 июня подал документы для участия в дополнительных выборах в Заксобрание по 18-му округу. Его кандидатуру выдвинула ЛДПР. Ененков стал первым кандидатом на этих выборах. До него за две недели в комиссию не обратился ни один претендент на вакантное место в парламенте. 

Прием документов стартовал 14 июня. Принять участие в выборах собираются единоросс Александр Малькевич, детский врач Ольга Юркевич от "Яблока", а также мундепы Павел Любимов от "Новых людей" и Александр Михайлов от КПРФ. 

Место в парламенте пустует с лета 2023 года. Тогда единоросс Алексей Далматов по собственному желанию сложил полномочия. Голосование в Кировском и Красносельском районе состоится с 6 по 8 сентября одновременно с выборами губернатора и депутатов муниципальных советов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.ру


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Упоминаемые персоны
Ененков Евгений Валерьевич 




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