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Новости 14:53

К сотовому оператору подали крупный иск из-за мошеннического звонка жителю Всеволожска

фото ЗакС политика К сотовому оператору подали крупный иск из-за мошеннического звонка жителю Всеволожска

Во Всеволожске прокуратура подала иск к мобильному оператору. Ведомство считает, что по его вине мошенники смогли завладеть 800 тысячами рублей местной жительницы, говорится на сайте ведомства. От ответчика требуют вернуть деньги женщине.

Потерпевшая приняла звонок из-за границы, совершенный с подменного номера, и пострадала от действий злоумышленников. Надзорный орган счел нарушением пропуск оператором такого звонка. На неназванную компанию составили протокол о неисполнении оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП).

Неделю назад аналогичный иск подала прокуратура Ломоносовского района. Это был первый в российской практике случай обращения в суд, когда с оператора хотят взыскать всю сумму средств, похищенных у клиента третьими лицами.

Фото: ЗАКС.Ру


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