Справедливороссы выдвинут Барканова с командой в МО "Адмиралтейский округ"

Глава МО "Адмиралтейский округ" Евгений Барканов попробует переизбраться в округе от "Справедливой России - За правду". Неделей ранее он вышел из "Единой России" из-за того, что не смог победить на праймериз. Кандидатуру Барканова и его соратников по муниципалитету справедливороссы утвердили на конференции 26 июня, сообщил ЗАКС.Ру источник, знакомый с ситуацией. Глава городского отделения партии Надежда Тихонова подтвердила ЗАКС.Ру эту информацию, но комментировать решение партийцев не стала.

Вместе с Баркановым партия утвердила кандидатуры действующих депутатов совета Алексея Василенко, Валерии Волковой, Наталии Младановской, Алексея Рогалева, и Андрея Торгашева. Также среди кандидатов от СР числится Николай Крылов, глава местной администрации МО "Адмиралтейский округ". Еще там будут баллотироваться Кристина Баталова, Геннадий Никонов и Анна Гончарова.

Барканов состоит в совете МО "Адмиралтейский округ" с 2014 года. Оба раза баллотировался от "Единой России". На сентябрьских выборах 2024 года он планировал снова переизбраться от единороссов, однако проиграл на праймериз. Узнав об отсутствии поддержки от ЕР на предстоящих выборах, муниципалы вышли из партии.

"Там [в Адмиралтейском округе] вышел из партии местный политсовет. Они не удовлетворены итогами праймериз. Конкуренция, эмоции... К сожалению, в таких процессах всегда есть победители и есть проигравшие, которые не всегда могут смириться с поражением", - приводит слова главы регионального отделения ЕР Сергея Боярского Telegram-канал "Ротонда".

На фоне конфликта Адмиралтейский округ позже всех муниципалитетов в Петербурге опубликовал решение о проведении муниципальных выборов. Из-за этого "Единая Россия" не смогла выдвинуть кандидатов в этом округе одновременно с другими округами.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Евгения Барканова "ВКонтакте"