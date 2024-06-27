Росфинмониторинг внес журналиста Артема Кригера* в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) добавила в список экстремистов и террористов новое лицо, об этом 27 июня стало известно из обновленного списка.

В новый список был включен журналист Артем Кригер*. На данный момент, он проходит по делу об участии в экстремистском сообществе. Следствие полагает, что он участвовал в деятельности Фонда борьбы с коррупцией**.

Напомним, что Басманный суд Москвы отправил журналиста Артема Кригера* в СИЗО до 18 августа.

*Росфинмониторинг внес Артема Кригера в список экстремистов и террористов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО – иностранных агентов. ФБК также признана нежелательной организацией

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.