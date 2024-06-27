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Новости 16:46

Аттестация гидов в Петербурге станет обязательной в марте 2025 года

фото ЗакС политика Аттестация гидов в Петербурге станет обязательной в марте 2025 года

В Петербурге экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников начнут обязательно аттестовывать с 1 марта 2025 года, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь работникам сферы туризма нужно будет предоставлять диплом или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании, а также подтвердить стаж работы. Он должен быть не менее пяти лет. 

"Безусловно, как крупнейшему туристическому центру, нам важно обеспечить высокое качество услуг. Сегодня Петербург лидирует по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. В нашем городе успешно сдали экзамен более 1400 специалистов", – сказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Он также отметил, что в Петербурге можно пройти аттестацию для работы в других регионах России. После сдачи, данные вносят в Единый федеральный реестр.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




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