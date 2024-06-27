Кандидат в муниципалы Ярослав Костров заявил о попытках оказать на него давление

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров 27 июня сообщил в своих социальных сетях, что неизвестные пытаются оказать на него давление из-за его общественной деятельности и участия в муниципальных выборах в качестве кандидата. Он баллотируется в МО "Смольнинское" в качестве самовыдвиженца" и в МО "Владимирский округ" от партии "Справедливая Россия - За правду".

В своей публикации он обращается к руководству Петербурга с просьбой принять меры, чтобы "остановить давление". По его словам, с момента выдвижения неизвестные люди по телефону регулярно требуют от него явиться в правоохранительные органы якобы из-за неких административных дел в отношении него. Каких-либо уточнений кандидат не привел.

"Например, мне постоянно поступают звонки от неизвестных лиц с требованиями подъехать в отделы полиции для подписания неких административных протоколов. С удивлением в разговоре я узнаю о том, что стал фигурантом административных дел в отношении лиц, которых даже не знаю", - написал Костров.

Также Костров добавил, что давлению также подверглись его соратники по движению. Часть из них тоже намерена принять участие в выборах. Отказываться от участия в кампании на этом фоне он не намерен и готов к конструктивному диалогу, говорится в сообщении.

Ранее Костров уже взаимодействовал с силовиками. В октябре 2023 года его допрашивали из-за заявления главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова. Муниципал обратился в правоохранительные из-за спорных публикаций общественника, в которых упоминался. Костров регулярно критикует местные и городские власти в своих соцсетях, например, из-за вопросов благоустройства.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Заксобрания Петербурга