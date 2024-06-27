Количество кандидатов на муниципальных выборах перевалило за сотню

Количество кандидатов на предстоящие муниципальные выборы в Петербурге растет с каждым днем. Если днем ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин говорил о 45 подавших документы, то теперь их количество превысило 100 человек.

До этого в ГАС "Выборы" в основном можно было встретить сведения о самовыдвиженцах, теперь же там появились данные о кандидатах от партий. Из подавших к 27 июня документы представителей партий большинство принадлежит "Единой России".

Единороссы подготовили выдвиженцев на все замещаемые места в муниципалитетах. Сведения о кандидатах пока появились в МО "Шувалово-Озерки", МО № 15, в поселках Лисий Нос и Парголово, в МО "Введенский", МО "Константиновское", МО "Урицк", МО "Юго-Запад", МО "Кронверкское", МО "Посадский", МО "Чкаловское", МО "Озеро Долгое", МО "Сергиевское", Горелово МО "Светлановское", МО "Сосновское", МО "Георгиевский" и МО "Гагаринское". Всего в системе появились данные о более чем 50 кандидатах от ЕР.

Четверо кандидатов от "Справедливой России — За правду" подали документы в Колпино, став пока единственными в округе. Среди них оказалась Надежда Коковина, которая регулярно избирается в местный совет с 2009 года. Нынешний созыв стал для нее третьим по счету.

Еще два кандидата от СРЗП подали документы в МО "Владимирский округ" — там от партии идут индивидуальный предприниматель Станислав Коротенко и лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Последний также намерен баллотироваться в МО "Смольнинское", но туда он заявился в качестве самовыдвиженца.

Сразу в нескольких муниципалитетах Центрального района баллотируются кандидаты от Партии социальной справедливости. Так, в двух округах конкуренцию Ярославу Кострову может составить глава аппарата совета регионального отделения партии Светлана Кострова. К настоящему моменту во "Владимирском округе" документы от партии подали двое кандидатов. В "Смольнинском" и в МО "Лиговка-Ямская" списки выдвиженцев от партии насчитывают по семь кандидатов. Кроме того, трое кандидатов от партии в МО "Народный" в Невском районе.

Параллельно в муниципалитетах растет и количество самовыдвиженцев. Часть из них уже имеет опыт участия в избирательной кампании, при этом для некоторых из них он вполне успешен. Так, в МО "Полюстрово" выдвинулся действующий депутат Марлен Топузов, в совет поселка Солнечное — депутат двух созывов Марина Малевинская.

Самовыдвиженцем идет на выборы глава МО "Коломна" Олег Столяров. В предыдущие два созыва он избирался от "Единой России", в этом году участвовал в партийных праймериз. В списке победителей его не оказалось.

Депутат МО "Шушары" Тимур Туктаров также решил баллотироваться в своем округе. В МО "Светлановское" выдвинулся депутат Дмитрий Шуколюков. Компанию ему составил гендиректор ООО "Проектно-инвентаризационное бюро" Алексей Васичкин. В 2019 году он уже пытался попасть в муниципальный совет, однако получил отказ в регистрации.

Подобный же негативный опыт есть у пенсионера Игоря Черняева, который в 2014 году получил отказ в регистрации по "Георгиевскому" округу. В 2024 году он вновь решил выдвинуться в этом муниципалитете. Пенсионер Михаил Леонтьев намерен баллотироваться в МО "Академическое" — на прошлых выборах он пытался избраться в МО "Северный", но мандата не добился.

Повторно идет на выборы в поселке Петро-Славянка временно неработающий Руслан Снегирев. В 2019 году он добивался снятия с выборов Юрия Боловинцева, однако в достижении желаемого не преуспел. В итоге Боловинцев получил место в совете, а Снегирев — нет.

Владимир Исаков, как и в 2019 году, подал документы в совет поселка Солнечное. Директор МБУ "Центр информационных услуг" Арина Устинова, потерпев в 2019 году неудачу в МО "Георгиевский", решила в этот раз выдвинуться в МО "Александровский".

Главный редактор газеты МО "Балканский" Денис Усов, как и на прошлых выборах, решил выдвинуться в МО "Правобережный". И.о. главы местной администрации МО "Александровский" Трофим Новик решил баллотироваться в МО "Георгиевский", где в предыдущий раз не добился депутатского мандата.

Наоборот, замглавы администрации "Георгиевского" Марина Козицина решила баллотироваться в "Александровском". Помощница главы местной администрации МО № 65 Наталья Лазарева подала документы в том же округе, где работает.

Замдиректора по юридическим вопросам в ООО "Ломбард "ДОВЕРИЕ-АВТО"" Александр Голубков участвовал в выборах в Заксобрание в 2021 году. Теперь он решил выдвинуться в МО "Морской". Кандидат в МО "Коломяги" Олег Глушенко, в 2016 году шел на выборы в ЗакС, однако получил отказ в регистрации. Сейчас местом работы он указал ООО "Серебряный город", однако петербургским противникам реновации он запомнился как директор строительной компании "Воин-В".

В МО "Пороховые" кандидаты идут трудовыми коллективами. Среди самовыдвиженцев там можно встретить троих сотрудников УК "Пороховые Плюс", работника УК "Пороховые", а также директора и соучредителя региональной общественной организации Красногвардейского района "Линия старта". Кроме них, за прошедшие сутки в ГАС "Выборы" появились данные о более чем 20 кандидатах, прежде не замеченных в политической активности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру