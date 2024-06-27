В СК РФ прокомментировали шутку Бастрыкина про Госдуму

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко дала комментарий по поводу шутки председателя ведомства Александра Бастрыкина, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции", – сказала Петренко.

Она уточнила, что он просто процитировал комментарий в Интернете. Кроме этого, Петренко отметила, что вместо обсуждения шутки, нужно заняться вопросами миграционного контроля.

Напомним, что во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой", но потом сразу же извинился.

Фото: пресс-служба СК РФ