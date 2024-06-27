В Петербурге установят более 500 дополнительных уличных туалетов перед "Алыми парусами"

Перед праздником выпускников "Алые паруса" установят 536 дополнительных бесплатных уличных туалетов, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Дополнительные туалеты поставят на Дворцовой площади, на Стрелке Васильевского острова, на Дворцовой, Мытнинской, Петровской и Адмиралтейской набережных, в Александровском саду, на Марсовом поле и в других местах массового скопления. Они будут доступны с 28 по 29 июня.

Также у некоторых туалетов продлят время работы, например, на Сенатской площади и на улице Куйбышева.

Напомним, музейный комплекс "Эрмитаж" и Главный штаб в Петербурге поменяют свой режим работы из-за "Алых парусов".

Фото: ЗАКС.Ру