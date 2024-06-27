В Старом Петергофе столкнулись два лазурных автобуса

У железнодорожной станции "Старый Петергоф" столкнулись два лазурных автобуса, об этом 27 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие случилось днем в четверг, 27 июня. Как рассказали правоохранители, ДТП произошло из-за несоблюдения знаков приоритета в движении – один автобус не пропустил другой.

В результате произошедшего пострадала петербурженка, которая упала в салоне одного из автобусов. На данный момент, она госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что в Петербурге подвели итоги аукциона на лизинг 102 автобусов особо большого класса городскому "Пассажиравтотрансу".

Фото: ЗАКС.Ру