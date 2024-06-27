ГИК опубликовал имена поддержавших Брагина мундепов

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июня опубликовали список муниципальных депутатов, которые поддержали выдвижение мундепа из МО "Ульянка" Павла Брагина на пост губернатора. За кандидата от партии "Зеленые" расписались, не считая его самого, 161 мундеп.

Среди подписавшихся в в основном депутаты, избранные от "Единой России". Также в списке есть имена самовыдвиженцев, муниципалов от КПРФ и "Справедливой России".

Ранее Брагин рассказал ЗАКС.Ру, что знакомства со многими муниципалами он обрел во время работы с комитетом по природопользованию и в ГУП "Минерал". Тогда он проводил семинары на эко тему для представителей местного самоуправления.

- За время своей работы в Санкт-Петербурге успел познакомиться со многими муниципальными депутатами. Эти контакты сформировались в рамках проектов с Комитетом по природопользованию, в ГУП "Минерал". В сборе подписей участвовал лично, помогали коллеги и сторонники. Конечно, в сборе подписей помогла повестка "Зеленых", она откликается у многих людей на муниципальном уровне. Поддержка была со стороны разных политических сил, - сказал Брагин.

Ранее в Горизбиркоме показали, кто подписывался за действующего губернатора Александра Беглова и кандидатата от ЛДПР, депутата Заксобрания Максима Яковлева. Всего подписи для выдвижения сдали четыре кандидата. Кроме упомянутых, документы 27 июня сдала предприниматель Мария Михайлова, которая идет на выборы от партии "Родина".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру