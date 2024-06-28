Стрелявшим в лазурный автобус у "Лесной" оказался 13-летний подросток

Петербургские правоохранительные органы задержали стрелявшего в лазурный автобус у станции метро "Лесная", об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

После задержания оказалось, что стрелком был 13-летний ребенок, который гулял с друзьями, и один из них дал ему пострелять. Ранее в полицию обратился водитель лазурного автобуса с сообщением о стрельбе. Инцидент произошел в среду, 26 июня.

Задержанным оказался не только стрелявший, но и его друг, давший пострелять. С ними в присутствии родителей будет проведена профилактическая беседа.

Напомним, что ранее полиция по инциденту с автобусом на "Лесной" возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру