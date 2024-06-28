В ночь проведения "Алых парусов" будут работать метро и девять маршрутов наземного транспорта

В комитете по транспорту Петербурга напомнили, какой транспорт будет работать в период празднования "Алых парусов", об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Праздник выпускников "Алые паруса" будет проводиться в ночь с 28 на 29 июня. В этот период в Петербурге будет работать метрополитен и девять маршрутов наземного общественного транспорта.

В городе ночью будут курсировать автобусы №2, №4, №193, №239 и №271, троллейбусы №23 и №46 и трамвай №55. Интервал движения наземного транспорта составит 30 минут. У метро этот интервал составит 7 минут.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько билетов на "Алые паруса" для выпускников было выпущено в 2024 году. В общей сложности их 130 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру