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Новости 14:25

Вывеска с упоминанием Тихоновой как депутата ЗакСа исчезла со здания ее приемной

фото ЗакС политика Вывеска с упоминанием Тихоновой как депутата ЗакСа исчезла со здания ее приемной

Вывеска общественной приемной главы петербургского отделения СРЗП Надежды Тихоновой исчезла со стены дома № 42 по Среднеохтинскому проспекту, сообщил 28 июня депутат Заксобрания Алексей Зинчук. Ранее он обращался в прокуратуру из-за текста на табличке.

Недовольство Зинчука вызывало то, что на вывеске Тихонова аттестовывалась депутатом Заксобрания. При этом справоросс заседала в шестом созыве ЗакСа до 2021 года, в седьмой же созыв она не прошла.

В прокуратуру Зинчук обратился в начале июня, он просил надзорное ведомство провести проверку и принять меры реагирования. Спустя три недели депутат выложил в своем Telegram-канале копию полученного ответа, в котором говорилось о том, что к 27 июня вывеска была демонтирована.

"Справедливость есть, за неё стоит бороться!" — прокомментировал полученный ответ Зинчук.

В беседе с ЗАКС.Ру парламентарий уточнил, что не располагает сведениями о том, кто демонтировал вывеску.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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