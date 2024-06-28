На петербургского мотоциклиста завели уголовное дело о хулиганстве

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) в отношении мотоциклиста, который несколько дней назад стал свидетелем аварии с наездом другого байкера на пожилую женщину. Об этом 28 июня сообщает управление СК по региону.

ДТП, видеозапись которого ранее распространилась по социальным сетям, случилась на пешеходном переходе в Красногвардейском районе и переросло в конфликт с прохожими. По версии следствия, после столкновения подозреваемый на месте аварии повздорил с одним из пешеходов и ударил его.

В сообщении говорится, что полиция уже привлекла сбившего пенсионерку к административной ответственности. Тем временем, следственные органы в настоящее время ищут его знакомого, попавшего в уголовное дело.

Фото: ГСУ СК по Петербургу