Суд в Петербурге рассмотрит административный иск прокуратуры к Моргенштерну*

Петербургская прокуратура подала административный иск к эмигрировавшему рэперу Моргенштерну*. Дело рассмотрит один из судей Колпинского районного суда, о чем 28 июня сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Претензии надзорного ведомства связаны с клипом 2021 года "Новая волна", выложенном на YouTube. В произведении нашли эротические сцены, снятые внутри церкви. Прокуратура расценила увиденное как неуважение к ценностям религии, вредящее развитию несовершеннолетних. Клип требуют запретить к распространению в РФ.

В начале недели прокуратура Москвы потребовала завести на рэпера уголовное дело из-за несоблюдения им требований законодательства об иноагентах.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру