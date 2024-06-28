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Новости 18:12

На выходные петербуржцам добавили пригородных электричек

фото ЗакС политика На выходные петербуржцам добавили пригородных электричек

По случаю установившейся в СЗФО жаркой погоды в ближайшие выходные пустят дополнительные электрички с Финляндского вокзала. Об этом 28 июня сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

В субботу и воскресенье будут поданы по два дополнительных поезда от вокзала до Васкелово и обратно. Во второй половине субботы пассажирам предоставят дополнительную электричку от вокзала до Белоострова и обратно. В воскресенье пустят по "лишней" электричке от вокзала до Белоострова и обратно и от вокзала до Зеленогорска и обратно.

Отметим, что в пятницу в Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности, а в метро стали раздавать бесплатную питьевую воду. В субботу в городе и области возможны грозы с ливнями при сохранении аномально высокой температуры воздуха.

Фото: ЗАКС.Ру


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