В петербургском метро начали бесплатную раздачу воды

Петербургский метрополитен на фоне установившейся жары 28 июня объявил о бесплатной раздаче питьевой воды на некоторых станциях. Примечательно, что в действующий список не вошла ни одна станция на "оранжевой" ветке.

Освежиться за счет подземки можно на таких станциях, как "Площадь Ленина" (вестибюль 1), "Ленинский проспект" (вестибюль 1), "Проспект Ветеранов" (вестибюль 2), "Проспект Просвещения", "Озерки", "Петроградская", "Горьковская", "Сенная площадь", "Комендантский проспект" и "Адмиралтейская".

Список станций при необходимости готовы будут скорректировать. Представители метрополитена следят за погодой в городе, где 28 июня объявлен "желтый" уровень опасности из-за аномально высокой температуры воздуха. Вечером состоится праздник выпускников "Алые паруса".

Фото: ЗАКС.Ру